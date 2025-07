Giappone prima di tutto | l’onda xenofoba che scuote le elezioni

Per la prima volta nella storia politica del Sol Levante, l’immigrazione è diventata il tema centrale di una campagna elettorale. Il 20 luglio, quando 125 seggi della Camera dei consiglieri torneranno in palio, i giapponesi si troveranno di fronte a una scelta che potrebbe ridefinire l’identitĂ di una nazione storicamente chiusa agli stranieri. La coalizione liberal-democratica del premier Shigeru Ishiba, giĂ in minoranza alla Camera bassa, rischia di perdere il controllo anche della Camera alta. Ma la vera novità è l’irruzione della retorica anti-immigrazione nel dibattito pubblico, cavalcata dal partito nazionalista Sanseito con lo slogan “Giappone prima di tutto”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Giappone prima di tutto: l’onda xenofoba che scuote le elezioni

