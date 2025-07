Uffici rigenerativi ispirati alla natura | Daor firma la prima sede biomimetica in Italia

Un edificio che respira, cresce, nutre e rigenera. Non è il sogno di un futurista, ma il nuovo quartier generale di Daor s.r.l., azienda del settore conciario, che ha trasformato la propria sede in un ecosistema vivente, capace di coniugare produttività , sostenibilità e benessere quotidiano. Un progetto unico in Italia, nato per diventare modello replicabile di impresa rigenerativa. Il concept, firmato dall’architetto Barbara Marin, applica per la prima volta in modo sistematico i principi della biomimetica: la disciplina che si ispira ai processi naturali per progettare ambienti intelligenti, sani e a basso impatto. 🔗 Leggi su Panorama.it

