Sinner in tv | oltre il 40 % di share Per Wimbledon incassa 3,46 milioni

Quattro italiani su dieci hanno deciso che il pomeriggio della seconda domenica di luglio lo avrebbero passato sul divano davanti alla tv, per vedere la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E hanno fatto bene, visto com’è finita. I dati auditel sugli ascolti sono straordinari: l’audience media è stata di 5,7 milioni di spettatori. Tv8 che ha deciso di diffondere in chiaro l’evento di cui la piattaforma Sky detiene i diritti ha ottenuto un risultato eccezionale: 4,14 spettatori, mentre sulla tv a pagamento sono stati 1,53 milioni. Da quando Sinner è entrato tra i migliori giocatori del mondo e soprattutto da quando l’azzurro è diventato il numero uno al mondo sul tennis c’è grande attenzione mediatica e straordinaria partecipazione popolare. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner in tv: oltre il 40 % di share. Per Wimbledon incassa 3,46 milioni

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - milioni - oltre

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di ieri pomeriggio, andata in onda in chiaro su TV8 oltre che sui canali Sky Sport, è stata la quinta partita di tennis più seguita nella storia sulla TV italiana, con un dato completo di 5,670 milioni di spett Vai su X

Wimbledon (Londra) Primo italiano a vincere Wimbledon. Una data che resterà nella storia: Jannik Sinner alza le braccia al cielo sull’erba più prestigiosa del mondo, diventando il primo italiano a trionfare a Wimbledon. Un successo che va oltre lo sport: Vai su Facebook

Il trionfo di Sinner a Wimbledon vale 3,52 milioni di euro; Jannik Sinner, ecco quanto ha guadagnato nel 2025 il campione di tennis dopo la vittoria di Wimbledon; Sinner in tv: oltre il 40 % di share. Per Wimbledon incassa 3,46 milioni.

Sinner in tv: oltre il 40 % di share. Per Wimbledon incassa 3,46 milioni - E nella classifica dei guadagni del 2025 Jannik ha toccato 7,16 milioni di euro pur giocando meno partite de ... Da panorama.it

Quanto ha guadagnato Sinner dal 2019 ad oggi, record a Wimbledon e boom di iscrizioni ai circoli italiani - Tempra, giocate, ritmo crescente e capacità unica di smorzare il timore che era stato di tutti, non più tardi di un mese fa. msn.com scrive