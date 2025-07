Iniziano le riprese del nuovo ‘Harry Potter’ ecco la prima foto del maghetto

(Adnkronos) – "Primo anno, un passo avanti". Così Hbo Max annuncia sui social l'inizio delle riprese della serie 'Harry Potter' ai Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito, 14 anni dopo l'uscita nelle sale dell'ultimo capitolo della saga cinematografica 'Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2'. Ad accompagnare l'annuncio, la prima dell'attore . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: iniziano - riprese - harry - potter

