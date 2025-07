Ultras interisti sul piede di guerra per gli abbonamenti negati | Non siamo graditi Pronti ad azioni legali

Escludere gli ultras della Curva Nord dalla campagna per il rinnovo degli abbonamenti di San Siro per la stagione 2025-2026 è "una grave limitazione della libertĂ personale e della libertĂ di partecipazione a eventi pubblici" oltre che una "violazione dei diritti dei consumatori e dei sostenitori.

Inter e Milan respingono gli ultras: niente abbonamenti ai "tifosi non graditi" - L'obiettivo è evitare che il sistema criminale messo in piedi negli anni precedenti si possa ripetete.

La stretta di Inter e Milan: niente abbonamenti agli ultras - Inter e Milan hanno deciso di intervenire a gamba tesa contro i tifosi « non graditi », escludendoli dalla possibilità di acquistare o rinnovare gli abbonamenti per le curve nella prossima stagione.

Inter e Milan negano gli abbonamenti a centinaia di ultras "non graditi": cambia la gestione delle curve di San Siro - Cambia la gestione delle curve di San Siro. Dopo gli intrecci tra tifo, mafia e criminalità organizzata scoperchiati dall' inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano, ora Inter e Milan tentano di dare una svolta.

Ultras interisti sul piede di guerra per gli abbonamenti negati: Non siamo graditi. Pronti ad azioni legali; Inter e Milan negano gli abbonamenti ai tifosi non graditi, respinti in centinaia; La linea dura di Inter e Milan: niente piĂą biglietti e abbonamenti agli ultras non graditi.

Inter e Milan negano l'abbonamento a centinaia di ultras - Malumore delle curve, dopo la decisione delle due società (e del Viminale) di bloccare i rinnovi a chi ha violato il codice etico.

Ultras Inter, violenze e pestaggi: via dallo stadio i «magliettari ... - Un centinaio di ultras interisti organizzò un agguato alla carovana di veicoli degli ultras napoletani diretti allo stadio milanese per la partita Inter-