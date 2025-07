Una nuova ordinanza vieta ai residenti di Gaza di avvicinarsi al mare. Un divieto, in realtà, già stabilito agli inizi dell’invasione israeliana, ma che finora non era stato applicato se non ai pescatori, mentre stavolta sarà applicato in maniera draconiana ed estensiva. Così il portavoce dell’IDF Avichay Adraee su X: “Questo è un appello a pescatori, bagnanti e subacquei: astenetevi dall’entrare in mare. Entrare in spiaggia e nelle acque lungo tutta la Striscia di Gaza mette a rischio la vostra vita”. Non sono stati forniti “dettagli sulla durata del divieto o sulle specifiche preoccupazioni di sicurezza che lo giustificano, né sul perché le IDF lo stiano ribadendo”, scrive Nagham Zbeedat su Haaretz, evitando di ribadire l’ovvio, cioè che da decenni Israele abusa dell’arbitrarietà fondata sulla forza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gaza: Israele vieta ai palestinesi anche il mare