Denis Campitelli omaggia la poetica di Raffaello Baldini con lo spettacolo Zitti tutti

Al Castello Malatestiano di Gatteo prosegue la rassegna teatrale "Elsinore. Attori al Castello" con uno spettacolo ricco di gratitudine e riverenza. Mercoledì 16 luglio Denis Campitelli porta in scena “Zitti tutti!”, il monologo tratto dall'omonimo testo di Raffaello Baldini. Con questo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Per l'80esimo anniversario della Liberazione protagonisti il Teatro Due Mondi e Denis Campitelli - Venerdì 25 aprile, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia, doppio appuntamento a cura del Teatro Due Mondi: alle 12, in Piazza del Popolo a Faenza, il laboratorio Senza Confini presenterà Azione contro tutte le guerre, mentre alle 21 nel suggestivo Oratorio.

