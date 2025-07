Chiara Francini a Campi Bisenzio per presentare il suo libro Le querce non fanno limoni

Lunedì 21 luglio alle ore 21.00, nel Parco di Villa Rucellai, si terrà una serata speciale con Chiara Francini, attrice e scrittrice campigiana, che presenterà il suo ultimo romanzo “Le querce non fanno limoni” (Rizzoli, 2025), nell’ambito della rassegna estiva “Ca’Ra’ – Campi Racconta Estate”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Chiara Francini torna in libreria con un romanzo intenso e profondo: Le querce non fanno limoni.

Chiara Francini ricorda la morte dell'ex fidanzato che le aveva regalato gli anni più belli della sua giovinezza.

Chiara Francini torna a raccontarsi con un nuovo romanzo, Le querce non fanno limoni. Un titolo, che racchiude una profonda riflessione sull'identità e l'eredità che ogni persona riceve e trasmette.

