Kallas ' non vediamo abbastanza aiuti entrare a Gaza'

"La situazione sul campo a Gaza è grave, un conto è firmare accordi sulla carta e un altro attuarli: abbiamo visto dei segnali, piĂą camion che entrano a Gaza, ma non è abbastanza". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando alla ministeriale Ue-vicinato meridionale. Per quanto riguarda le misure possibili contro Israele per le violazioni ai diritti umani Kallas ha sottolineato: "Mi è stato chiesto di stilare una lista, ora sono i 27 a dover decidere cosa fare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kallas, 'non vediamo abbastanza aiuti entrare a Gaza'

In questa notizia si parla di: kallas - gaza - abbastanza - vediamo

Kaja Kallas: L'Ue pronta a distribuire aiuti umanitari a Gaza - "Abbiamo reso nota la nostra posizione con Israele, la perdita di vite a Gaza è intenibile e gli aiuti alla popolazione non arrivano.

Kaja Kallas: "Inondare Gaza di aiuti per evitare strumentalizzazioni di Hamas" - "Israele dice che gli aiuti umanitari vengono strumentalizzati da Hamas, perché vengono dati a chi è loro vicino, ma allora la risposta è quella d'inondare Gaza di aiuti, in modo che non ci sia un deficit e non possano essere utilizzati come dicono loro".

Gaza, anche l’Ue si sveglia, Kallas: “Accordi con Israele vanno rivisti, violati diritti umani", 17 sì, ma Italia e Germania votano no - VIDEO - Se la revisione dovesse concludersi con l’accertamento di violazioni gravi e persistenti dell’articolo 2, l’Ue potrebbe sospendere parzialmente o interamente l’accordo.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le accuse secondo cui Israele starebbe cercando di espellere forzatamente la popolazione palestinese dalla Striscia di Gaza, dichiarando invece che l’obiettivo è quello di offrire “un’opportunità ” a chi desi Vai su Facebook

Kallas: 'Non vediamo abbastanza aiuti entrare a Gaza'.

Kallas: "Non vediamo abbastanza aiuti entrare a Gaza" - "La situazione sul campo a Gaza è grave, un conto è firmare accordi sulla carta e un altro attuarli: abbiamo visto dei segnali, più camion che entrano a Gaza, ma non è abbastanza". Da ansa.it

Kallas, 'gli aiuti entrati a Gaza sono una goccia nell'oceano' - MSN - "Gli aiuti devono raggiungere Gaza il prima possibile, quello che passa ora non è abbastanza, è una goccia nell'oceano, ci sono migliaia di camion che aspettano", ha spiegato. msn.com scrive