Minori stranieri non accompagnati e Comuni dell' Agrigentino a rischio default Carmina M5S | nuova interrogazione parlamentare

Ritardi nei trasferimenti dei fondi ministeriali per i minori stranieri non accompagnati e Comuni dell'Agrigentino a rischio default. √ą emerso anche questo dall'incontro, svoltosi al¬†Libero consorzio comunale di Agrigento, convocato dal presidente Pendolino. Presenti tanti sindaci della provincia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Si tuffa nel lago e annega: morto un 17enne, era ospite di un centro per minori stranieri della Maremma - Il ragazzo, di origine egiziana, risiedeva in una struttura dalla cooperativa Solidarietà e Sviluppo.

Inaugurati i murales dei minori stranieri non accompagnati: "L'inclusione passa attraverso l'arte" - Sono stati inaugurati in settimana i murales realizzati da una trentina di minori stranieri non accompagnati della comunità Grecale di via Balbi.

Bergamo, minori stranieri cittadini onorari: l‚Äôaula consiliare si divide. ‚ÄúPropaganda‚ÄĚ, ‚ÄúNo, integrazione‚ÄĚ - Bergamo ‚Äst ‚ÄúNon si tratta di una novit√†, era uno dei nostri impegni in campagna elettorale. √ą un gesto profondo di riconoscimento, accogliamo questi bambini come parte viva e integrante della nostra comunit√†, rinnovando il patto costituzionale, promuovendo partecipazione e senso di appartenenza, per una citt√† che guarda il futuro con giustizia, coraggio e senso di responsabilit√†‚ÄĚ.

I minori stranieri non accompagnati del progetto Sai Palermo-Sistema accoglienza integrazione Comune di Palermo lanciano una campagna per promuovere la raccolta differenziata. Dal 12 luglio sui canali social e sul portale istituzionale. Fabrizio Ferrand Vai su Facebook

Minori stranieri non accompagnati, in Anci la riunione dei Comuni coinvolti per rafforzare rete SAI; Affido per Minori stranieri non accompagnati, la graduatoria dei comuni destinatari di interventi; Minori stranieri non accompagnati, Assessora Labruzzo: ‚ÄúIl Ministero taglia le risorse‚ÄĚ.

I comuni hanno finito i posti per i migranti minorenni non accompagnati - Nelle ultime settimane molti comuni italiani hanno fatto sapere di essere in grande difficoltà con la gestione dei minori stranieri non accompagnati (Msna), cioè i cittadini di paesi ... Si legge su ilpost.it

Minori stranieri non accompagnati: Biffoni (Anci), “ingestibile la ... - “Siamo preoccupati per le concentrazioni di minori stranieri non accompagnati su determinati Comuni. Segnala agensir.it