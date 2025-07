Sinner-Alcaraz il retroscena spiazza tutti | c’è il video

Sinner è riuscito a vincere in finale contro Alcaraz e l’ha fatto in una cornice magica: a Wimbledon, il Grande Slam che da sempre fa sognare tennisti e appassionati. Dopo il Roland Garros, a Wimbledon tra Sinner e Alcaraz non c’è stata storia: nonostante la qualità dello spagnolo, il campione in questo 2025 è diventato Jannik Sinner regalando una gioia immensa all’Italia e a tutti gli italiani. Il tennis azzurro è diventato un marchio di fabbrica in tutto il mondo e a capo del gruppo fantastico c’è indubbiamente Jannik Sinner. L’altoatesino, dopo tre mesi di stop e le finali perse contro Carlos Alcaraz agli Internazionali di Roma e soprattutto al Roland Garros, ha trionfato a Wimbledon. 🔗 Leggi su Sportface.it

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

"Ho vinto la scommessa": il retroscena di Sinner, quale sarà la sua scelta - Al termine degli Australian Open, Sinner e il coach Cahill avevano fatto una scommessa che Jannik ha vinto dopo la conclusione di Wimbledon: ecco di cosa si tratta e cosa potrebbe cambiare nel team ... Da msn.com

Sinner, lo sfogo di Alcaraz durante la finale a Wimbledon: «Da fondo campo è molto più bravo di me». Cosa è successo - Dopo le due vittorie consecutive contro Jannik Sinner a Roma e a Parigi, il fenomeno spagnolo ha dovuto cedere all'impeto del numero uno del ... Scrive ilmessaggero.it