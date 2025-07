Il mondo dei supereroi DC si arricchisce di nuovi dettagli con l’introduzione del quartier generale della Justice Gang nel film Superman. Questa sede, che richiama elementi iconici e riferimenti ai fumetti, apre la strada a future apparizioni della Justice League e di altri team all’interno dell’universo DC Universe (DCU). Analizzeremo l’origine della Hall of Justice, le sue diverse incarnazioni nelle varie continuity e il suo ruolo nel futuro narrativo del franchise. l’origine della hall of justice nel dc comics. Super Friends ha dato vita a uno degli headquarters più riconoscibili. La Hall of Justice è apparsa per la prima volta nella serie animata Super Friends del 1973, come centro nevralgico delle operazioni del team omonimo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Superman e la giustizia: l’importanza della sede del gang nel futuro e passato del DCU