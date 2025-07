Andrea ha salvato un uomo con il defibrillatore La sindaca dona pergamena di ringraziamento | ' Sei un esempio per tutti'

Andrea Cardinali, figura di spicco del nuoto perugino, il 25 giugno scorso, con grande lucidità e soprattutto capacità , ha salvato la vita ad un cliente della piscina Pellini colpito da un malore improvviso.  Prima ha eseguito con successo una manovra di primo soccorso e poi utilizzando il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sparatoria a Monreale, Andrea Miceli ha salvato la fidanzata prima di essere ucciso - Mentre proseguono le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Palermo, sulla sparatoria di ieri notte a Monreale con tre vittime e due feriti tra cui un sedicenne, alcuni testimoni raccontano che Andrea Miceli sarebbe stato ucciso nel momento in cui stava raggiungendo a piedi il cugino Salvatore Turdo, anche lui assassinato.

Andrea ha salvato un uomo con il defibrillatore. La sindaca dona pergamena di ringreaziamento

Salva uomo in piscina grazie a prontezza e formazione, pergamena per Andrea Cardinali - Andrea Cardinali è stato premiato lunedì a Palazzo dei Priori per aver salvato un uomo colto da malore il 25 giugno nella piscina Pellini, dove è intervenuto con prontezza usando tecniche di primo soc ... Si legge su umbria24.it

Salvato in strada a Gussago, l’uomo incontrerà i suoi soccorritori - Il 73enne era stato colto da un arresto cardiaco: a settembre potrà abbracciare i due uomini che lo hanno aiutato ... Lo riporta giornaledibrescia.it