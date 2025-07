Ndoye Juve: Fenucci annuncia la situazione sul futuro dell’attaccante belga, che torna a essere un po’ vicina al Bologna: le sue parole. La conferenza stampa di presentazione di Ciro Immobile come nuovo attaccante del Bologna è stata occasione di chiarimento per Claudio Fenucci. L’AD del Bologna ha fatto il punto sulle uscite rossoblù, che, in qualche modo, riguardano anche il mercato Juve. In particolare, il dirigente si è soffermato su Dan Ndoye. L’ex obiettivo bianconero è stato accostato di recente al Napoli per trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Tuttavia, questa possibilità è stata azzerata dall’annuncio chiaro e ufficiale di Fenucci, che ha praticamente respinto al mittente questa eventualità . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ndoye Juve, Fenucci lancia un avviso ai naviganti: «Con quella cessione non abbiamo più bisogno di cederlo». L'annuncio spiazza tutte le concorrenti