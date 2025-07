Bundesbank | ‘aziende tedesche in crisi servono lavoratori immigrati qualificati’

''eliminare gli ostacoli all'immigrazione di lavoratori qualificati e gli inutili oneri burocratici, nonché intervenire per diminuire il costo del lavoro''.

Inglese fluente e stretta sui lavoratori non qualificati, stretta sui visti in Inghilterra. Almeno 100.000 in meno ogni anno secondo la nuova riforma dell’immigrazione inglese - Il 12 maggio 2025, il governo britannico ha illustrato alla Camera dei Comuni un nuovo White Paper intitolato Restoring Control over the Immigration System.

Se un collaboratore scolastico lavora con titoli inesistenti, priva la scuola di lavoratori qualificati e crea danno erariale. Sentenza - Nei confronti di un collaboratore scolastico, destinatario di incarichi di supplenza da parte di diversi istituti scolastici a seguito di domanda di accesso alle relative graduatorie del personale ATA, in relazione alle quali avrebbe dichiarato di essere in possesso, quale unico titolo di accesso, del diploma di “Operatore servizi di ristorazione – sala bar”, sarebbero emersi plurimi indizi, gravi precisi e concordanti, a riprova non solo della falsità del titolo di studio indicato nella domanda di inserimento nella relativa graduatoria, ma anche della piena consapevolezza in ordine alla falsità dello stesso.

Bundesbank, esportazioni tedesche in crisi. Pesa la Cina; Calo delle esportazioni tedesche dal 2017: la bundesbank segnala una perdita di quote di mercato strutturale.

La Bundesbank segnala una crisi strutturale delle esportazioni tedesche - "Le quote di mercato delle esportazioni tedesche sono diminuite dal 2017 e dal 2021 hanno registrato un andamento particolarmente debole nel confronto internazionale". Si legge su msn.com

Imprese sempre a caccia di lavoratori qualificati, profili Stem assunti al volo - Analisti, sviluppatori di software e figure ibride sono molto ricercate: un master UniTo- Secondo torino.repubblica.it