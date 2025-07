Mercoledì 16 luglio abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in loc Palazzetto

Arezzo, 14 luglio 2025 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Bucine che, «causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica ai nostri impianti, dalle ore 08.00 di mercoledì 16 luglio, si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in loc. Palazzetto. La situazione tornerĂ a normalizzarsi nel corso del pomeriggio». Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro sta creando loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercoledì 16 luglio, abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in loc. Palazzetto

10 LUGLIO - MANUTENZIONI URGENTI SULLA RETE IDRICA [post in aggiornamento] #GROSSETO Per manutenzione urgente sulla rete idrica possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Senese 51, campo sportivo Vai su Facebook

Per nuove infrastrutture in via Carlo Pisacane ì . abbassamenti della pressione o temporanee mancanze acqua in via C. Pisacane, via Mura di Levante, via V. Gioberti. #OrbetelloInforma Vai su X

