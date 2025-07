Il Prato è stato venduto | lo acquista una azienda toscana i dettagli

Prato, 14 luglio 2025 – Il Prato è stato venduto. La squadra di Serie D passa di mano Il presidente Stefano Commini cede il team a una societĂ fiorentina con a capo una giovane imprenditrice. L’azienda è la Finres Spa. Che mette nel Prato 800mila euro, estinguendo i debiti societari. Ma ecco il comunicato del Prato: “La Humanativa Group ha ceduto il 100% delle quote della societĂ biancazzurra In data odierna è stato formalizzato l’atto di cessione del 100% delle quote dell’AC Prato alla Finres spa, azienda a partecipazione finanziaria con sede a Firenze – si legge in una nota –. Un’operazione dal valore complessivo di oltre 800 mila euro con la quale la nuova proprietĂ si accollerĂ tutti i debiti della societĂ laniera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Prato è stato venduto: lo acquista una azienda toscana, i dettagli

Grosseto: sub di Prato muore dopo essere stato colto da malore in immersione a Porto Santo Stefano - Aveva 50 anni e abitava a Prato. Ha accusato un malore mentre stava facendo un'immersione nel mare dell'Argentario (Grosseto), nelle acque antistanti Porto Santo Stefano ed è morto in ospedale dove sarebbe arrivato in in condizioni gravissime L'articolo Grosseto: sub di Prato muore dopo essere stato colto da malore in immersione a Porto Santo Stefano proviene da Firenze Post.

Prato, i soldi illeciti restituiti allo Stato: confiscati 4 milioni prima della prescrizione - Prato, 6 maggio 2025 – Quattro milioni di euro, riconducibili a un'articolata rete di evasione fiscale e reati societari, sono stati definitivamente confiscati a un gruppo di imprenditori cinesi operanti nel distretto tessile di Prato.

Denisa Maria Adas, l’avvocato indagato: “Mai incontrata e mai stato a Prato, ho solo dato consigli alla madre” - Parla l'avvocato indagato, che spiega di non essere coinvolto in nessun modo nella vicenda, se non come amico della madre della escort scomparsa.

"Ho venduto una 500 e sono stato truffato" - la Nazione - "Ho venduto una 500 e sono stato truffato" Brignano ieri in tribunale: sarebbe stato raggirato da un commerciante di Montemurlo, che gli avrebbe pagato solo l’anticipo di 7mila euro ... Scrive lanazione.it