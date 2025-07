Adisu nuovo bando per il diritto allo studio Le novità per il prossimo anno accademico

L'Adisu ha presentato il bando per l’anno accademico 20252026, con importanti novità volte a rafforzare l’equità nell’accesso ai benefici e a promuovere un ambiente universitario sempre più inclusivo e vicino ai bisogni della comunità studentesca. Alla presentazione del bando, hanno partecipato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: bando - adisu - novità - anno

Università , Adisu e assessorato insieme per alloggi, mensa e trasporti. In arrivo il bando per gli studenti bisognosi - Rimettere al centro il diritto allo studio e lo studente. È l’obiettivo condiviso di Adisu e assessorato regionale all’Istruzione.

BANDO DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA A.A. 2023/2024 Car3 student3, vi informiamo che è stato pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di n. 115 contratti di collaborazione studentesca della durata di 200 ore per l'anno accademico 2 Vai su Facebook

Adisu, nuovo bando per il diritto allo studio. Le novità per il prossimo anno accademico; Adisu, ecco il nuovo bando: per il 2025/2026 più borse di studio e posti letto; Tre nuovi bandi di Adisu Umbria per l'anno 2025.