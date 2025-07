Un caso di meningite a Pontassieve avviata la profilassi dei contatti

PONTASSIEVE – È stato notificato un caso di meningite da meningococco B in un uomo residente a Pontassieve che al momento è ricoverato in un presidio ospedaliero della Usl Toscana Centro. Il team di medici e assistenti sanitari delle unità funzionali complesse di igiene pubblica e nutrizione Firenze 1 e 2 ha avviato tempestivamente l’indagine epidemiologica e predisposto le misure di profilassi necessarie che hanno interessato i familiari, i conoscenti e i compagni di lavoro in accordo con le indicazioni della circolare del ministero della salute Prevenzione e controllo delle malattie batteriche invasive prevenibili con vaccinazione del 09 maggio 2017. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it