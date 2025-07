BPER conquista BPS in Borsa titoli brindano alle nozze a +6,5% e +6,2% Papa al GdI | Soddisfatto faremo una fusione e ci consolideremo come terzo polo e 6 mln di clienti

BPER guadagna il +6,5% in Borsa dopo il successo dell'OPA su Pop Sondrio, con un'adesione del 58,49%: supera la soglia minima e ottiene il controllo della banca valtellinese BPER conquista BPS, in Borsa titoli brindano alle nozze a +6,5% e +6,2%, Papa al GdI: "Soddisfatto, faremo una fusione.

Bper, nel Q1 2025 utile a €442,9 mln trainato dalla commissioni e ricavi a €1,4 mld (+5%); ok dall’Ivass per Opa su BPS, in Borsa +5% - Bper Banca chiude il primo trimestre 2025 con un utile netto in calo rispetto al 2024, ma superiore alle attese, e un CET1 in crescita al 15,8%; gli analisti confermano il giudizio positivo sul titolo con target a €8,75 e le previsioni per il 2025 restano in linea con il consenso; l’Ivass approva l’

Unipol sotto il 20% di Bper. Titolo al top in Borsa - Unipol conferma che non intende restare al di sopra del 20% del capitale di Bper per effetto dell’offerta di scambio lanciata dalla banca emiliana sulla Popolare di Sondrio.

