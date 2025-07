Rissa tra Zaniolo e i giocatori della Primavera della Roma ecco la sentenza definitiva

La Figc ha sanzionato Niccolò Zaniolo con un’ammenda di 15 mila euro per la rissa avvenuta lo scorso 26 maggio al Viola Park, al termine della partita Primavera tra la Fiorentina e la Roma. Zaniolo multato Mancava solo l’ufficialitĂ visto che da giorni si sapeva che l’ex calciatore della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Zaniolo, rissa dopo Fiorentina-Roma primavera: va nello spogliatoio e dà un pugno un calciatore giallorosso. L'attaccante: «Mi hanno insultato» - Attimi di pura follia al Viola Park. Al triplice fischio di Roma-Fiorentina (semifinale scudetto Primavera finita 1-2 per i Viola) si è scatenata una rissa al centro del campo.

