Un urlo silente squarcia l’aula di tribunale, un grido che Roberto Saviano, avvolto in un pianto liberatorio e amaro al contempo, traduce in poche, lapidarie parole: “Mi hanno rubato la vita”. La sentenza della Corte d’Appello di Roma, che conferma le condanne per le minacce ricevute nel lontano 2008 durante il processo ‘ Spartacus ‘, non è solo una vittoria legale; è la cristallizzazione di un destino, il suggello di un’esistenza inesorabilmente mutata, forse irrimediabilmente compromessa. Non è solo giustizia, è la riaffermazione di un prezzo, altissimo, pagato per la verità . La cicatrice di un processo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi hanno rubato la vita”. Saviano crolla e scoppia in lacrime: il pianto, poi quelle parole