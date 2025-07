Processo Grillo Jr | difesa Capitta sostiene consenso nella notte di presunta violenza sessuale

Sono riprese questa mattina in Tribunale a Tempio Pausania le arringhe difensive nel processo a carico di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica. L’avvocato Mariano Mameli, legale di Capitta, ha ribadito che «quanto successo quella notte fu consenziente», ponendo in dubbio la ricostruzione dell’accusa. «Perché la ragazza non è stata sentita per prima?», ha aggiunto Mameli durante la sua arringa durata quattro ore. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, quando nella villetta di Porto Cervo della famiglia Grillo si sarebbe consumata la presunta violenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

