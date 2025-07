FOTO | Men Go arrivederci Il festival chiude col botto | 50mila spettatori al Prato

Un vero e proprio bagno di folla ha salutato la 21esima edizione del MenGo Music Fest. Sei giorni di musica - dall'8 al 13 luglio - che al parco de Il Prato hanno trovato la loro location naturale. Gli oltre 50 artisti che si sono esibiti nella settimana appena trascorsa sono stati applauditi da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: prato - arrivederci - festival - chiude

Un saluto da Oliver Herbert - Cellist! Due appuntamenti imperdibili con il violoncellista californiano, grande amico del Festival e possessore dello... Vai su Facebook

FOTO | Men/Go arrivederci. Il festival chiude col botto: 50mila spettatori al Prato.

Arrivederci tristezza a Prato - MYmovies.it - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Prato (Prato). Si legge su mymovies.it

Il Festival delle Colline chiude con il tutto esaurito - la Nazione - Il Festival delle Colline si è diviso per l’edizione 2020 fra Prato, Poggio a Caiano, Carmignano e la new entry di Cantagallo con tutti gli spettacoli andati sold out (Tricarico, Benvegnù ... Secondo lanazione.it