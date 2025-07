Michela Persico e Flavio Briatore sempre più vicini | l’indiscrezione

Michela Persico e Flavio Briatore sarebbero sempre piĂą vicini, tanto che fra i due sarebbe nato qualcosa di speciale che potrebbe andare oltre l’amicizia. A svelarlo è Gabriele Parpiglia secondo cui Michela Persico sarebbe “un’amica speciale” per Flavio Briatore. Michela Persico e Flavio Briatore sempre piĂą uniti. L’esperto di gossip ha rivelato che Michela Persico e Flavio Briatore si sarebbero avvicinati moltissimo nell’ultimo periodo. La conduttrice e l’imprenditore avrebbero creato uno splendido rapporto e si starebbero conoscendo meglio. Un legame importante che potrebbe sfociare in futuro in un amore, anche se per ora non è dato saperlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

