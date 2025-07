Salute mentale incontro tra Asl 2 e associazioni | Passi avanti ma resta il problema del personale

Le associazioni della provincia di Chieti impegnate sul fronte della salute mentale hanno incontrato nei giorni scorsi il direttore generale della Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, per affrontare le criticità più urgenti del settore. Presenti al tavolo anche il direttore amministrativo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Salute mentale, associazioni incontrano Dg della Asl di Chieti - Un avviso per la copertura del posto di direttore del Csm (Centro di salute mentale) di Ortona (Chieti) e la richiesta, da parte del direttore generale, delle autorizzazioni amministrative per la ripr ... Come scrive msn.com

Chieti, salute mentale: le associazioni incontrano il dg della Asl - Le associazioni della provincia di Chieti che si occupano di salute mentale hanno incontrato il dg Mauro Palmieri ... Scrive rete8.it