Una foto realizzata durante il party per la fine delle riprese svela un altro degli interpreti della stagione 2 di Daredevil: Rinascita. Tra gli interpreti della stagione 2 di Daredevil: Rinascita, la serie Marvel prodotta per Disney+, potrebbe esserci anche un altro ritorno legato ai progetti tratti dai fumetti che erano stati realizzati per Netflix. Il preparatore atletico Naqam Washington, infatti, ha pubblicato delle foto su Instagram per celebrare la fine delle riprese degli episodi inediti, confermando anche alcune presenze sul set. Il ritorno nel cast di Daredevil Negli scatti condivisi online appare anche Royce Johnson che dovrebbe quindi aver riprese la parte del detective Brett Mahoney nelle puntate di Daredevil: Rinascita, che sono state girate a New York. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, un altro ritorno nel cast dei nuovi episodi