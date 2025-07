La mossa di Osimhen per non presentarsi al raduno del Napoli | il club azzurro riceve un certificato

Victor Osimhen ha inviato un certificato medico di malattia per non presentarsi al raduno del Napoli. L'attaccante nigeriano è sempre più vicino al Galatasaray e dunque ha preferito non presentarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Osimhen ha mandato un certificato medico al #Napoli per non presentarsi al raduno (Moretto) L'attaccante nigeriano sta aspettando che si concludano le trattative per il trasferimento al Galatasaray.

Clamoroso Osimhen: non si presenta al raduno e invia un certificato medico al Napoli A riferirlo è il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, svelando come l'attaccante nigeriano fosse atteso questa mattina a Castel Volturno

