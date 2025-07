Gli eventi imperdibili di questa settimana a Bologna

Cinema e concerti sotto le stelle: ecco gli appuntamenti più attesi fino al 20 luglio. Chi sono i grandi ospiti nei prossimi giorni in città . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli eventi imperdibili di questa settimana a Bologna

In questa notizia si parla di: eventi - imperdibili - settimana - bologna

L'Aquila si trasforma: 36 eventi imperdibili tra musica, teatro e danza. Negrita e The Kolors - L'Aquila - Dal 4 luglio al 7 agosto, la città abruzzese ospita una rassegna culturale con artisti di fama nazionale, spettacoli inclusivi e omaggi alla memoria.

Lilo & stitch a milano: eventi imperdibili per il live-action Disney - lilo & stitch: il nuovo adattamento live-action in uscita nei cinema italiani. Il mondo Disney si prepara ad accogliere con entusiasmo l’arrivo di Lilo & Stitch, il tanto atteso film in versione live-action che porta sul grande schermo uno dei personaggi più amati dell’universo Disney.

Sagre, festival, teatro e musica: i quindici eventi imperdibili del weekend - Sagre, festival, teatro e musica: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 24 e 25 maggio 2025, anticipato da venerdì 23.

Saracen Music Vibes – Gli eventi della settimana al tramonto Ingresso libero - Saracen Sands Hotel – Isola delle Femmine Due appuntamenti imperdibili curati dal M°Claudio Giambruno: 9 luglio – Ingresso dalle ore 19:30 (live dalle 20 alle 22) Milici Vai su Facebook

Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi imperdibili della settimana; Gli eventi imperdibili di questa settimana a Bologna; Guida al weekend: i 10 eventi imperdibili di questa settimana.

Doppio appuntamento con il regista Andrew Davis a Bologna - Al termine della proiezione del suo documentario Mentors – Tony & Santi, racconto int ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Alice Rohrwacher domenica 20 luglio in piazza Maggiore - La regista sarà in piazza Maggiore domenica 20 luglio alle 21,45 per introdurre la proiezione dell'ultimo film, La chimera. Si legge su ilrestodelcarlino.it