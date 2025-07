La denuncia di un lettore | Discarica a cielo aperto in una traversa di piazza Troilo a Porta Nuova FOTO

Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche alcune foto, in merito alla presenza di una discarica di rifiuti illegale in una traversa di piazza Troilo, nella zona fra l'università d'Annunzio a Porta Nuova: "Si tratta di una traversa di via D'Annunzio, una strada laterale vicina ai vigili. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

