Max Working Angioni stagista per Italia 1

Annunciato lo scorso anno alla presentazione dei palinsesti Mediaset 20242025, arriva con qualche mese di ritardo su Italia 1 il nuovo programma “Max Working – Lavori in corso”, in onda in prima serata da martedì 15 luglio con Max Angioni protagonista. e stagista! La spalla di Veronica Gentili a Le Iene si cimenterà in ogni puntata in due mestieri diversi, affrontando l’esperienza da apprendista, stagista, collaboratore con molta serietà, ma con il consueto sguardo ironico, scanzonato e dissacrante. Questi suoi “ tentativi lavorativi ” saranno raccontati sul palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho, dove Angioni, di volta in volta, interagirà con i datori di lavoro commentando a suo modo le esperienze fatte. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Max Working, Angioni stagista per Italia 1

In questa notizia si parla di: stagista - working - angioni - italia

Max Angioni alle prese con lavori inediti in Max Working - Lavori in corso; Max Angioni Gets His Hands Dirty in New Italia 1 Comedy Series Max Working – Lavori in Corso; Max Working - Lavori in corso, il nuovo show di Max Angioni debutta il 15 luglio su Italia 1.

Max Angioni debutta domani su Italia1 con 'Max Working - Lavori in Corso' - Martedì 15 luglio, in prima serata su Italia 1, debutta 'Max Working – Lavori in corso', il nuovo show che vedrà Max Angioni nei panni di un apprendista alle prese con diverse professioni. Scrive adnkronos.com

Max Angioni? Agente immobiliare a... Prima Vista (con Mariana D'Amico-Gianluca Torre) e poi... arriva 'Max Working – Lavori in corso' su Italia 1 - Max Angioni si cimenta in diversi mestieri e con lui alcune special guest star: quando va in onda 'Max Working – Lavori in corso' il nuovo show in onda ... Segnala affaritaliani.it