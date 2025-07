Sinner ribaltone last minute | la questione è chiusa

Jannik Sinner, la vittoria a Wimbledon vale doppio: ecco quale altro vantaggio ha ottenuto l'azzurro trionfando contro Carlos Alcaraz. Ne ha bisogno in campo, ma soprattutto fuori. PerchĂ© non c'è nessuno, parola del neo vincitore di Wimbledon, che sia d'aiuto in determinate circostanze tanto quanto lo è Darren Cahill. Pare sia la persona ideale da avere accanto quando si tratta di gestire la delusione derivante da una sconfitta, o quando c'è da canalizzare un'emozione particolarmente intensa. Tipo quella che avrĂ provato domenica quando ha iniziato a metabolizzare quello che era appena accaduto all'All England Club.

