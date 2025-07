L' Arma dei carabinieri non dimentica i suoi caduti | commemorazione del maresciallo Dimitri

FRANCAVILLA FONTANA - Ha avuto luogo a Francavilla Fontana la cerimonia di commemorazione del 25esimo anniversario del sacrificio del maresciallo ordinario Medaglia d'Oro al Valor Militare "alla memoria" Antonio Dimitri, trucidato il 14 luglio 2000 nella CittĂ degli Imperiali da alcuni malviventi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

