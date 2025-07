Daily Telegraph contro Sinner | Il suo nome porta con sé un bagaglio angosciante Vittoria ottenuta con alcuni avvocati molto…

In quest’ultima edizione di Wimbledon a trionfare meritatamente è stato l’italiano Jannik Sinner, che ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz in quattro set, ma il giorno dopo il quotidiano britannico “Daily Telegraph” è andato all’attacco dell’azzurro, per via della sua sospensione per doping. L’articolo in questione è a firma del giornalista Oliver Brown, capo della . L'articolo Daily Telegraph contro Sinner: “Il suo nome porta con sĂ© un bagaglio angosciante. Vittoria ottenuta con alcuni avvocati molto.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il Daily Telegraph “rosica” per la vittoria di Sinner a Wimbledon: “Orribile che ci sia stato un dopato in finale” - Il Daily Telegraph attacca Jannik Sinner e Iga Swiatek alla vigilia di Wimbledon, accusandoli ingiustamente di macchiare il torneo. Scrive blitzquotidiano.it

Telegraph velenoso su Sinner e Swiatek a Wimbledon: "Vincitori squalificati per doping, è dura da digerire" - Il quotidiano britannico elogia il numero uno azzurro per il trionfo, ma ritorna criticamente sulla sua recente squalifica: "Questa è stata una vittoria dei nervi, ella resistenza e di alcuni avvocati ... Come scrive msn.com