Centro storico pedonale si estendono i giorni della ztl

Tempo di lettura: 2 minuti il Comune di Avellino estende l’efficacia dei divieti di circolazione nella zona a traffico limitato del centro storico a partire dal mercoledì, dopo che il dispositivo era già in vigore per il week end.  Con una nuova ordinanza si stabilisce che a partire dal 16 luglio 2025, la Ztl sarà attiva anche durante alcuni giorni della settimana, e non più solo nei fine settimana. Nel dettaglio, il divieto di circolazione sarà in vigore dal mercoledì alla domenica, dalle ore 20:30 all’1:00 del giorno successivo, fino alla data di attivazione dei varchi elettronici, che sarà comunicata successivamente con apposito provvedimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Centro storico pedonale, si estendono i giorni della ztl

