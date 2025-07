Sinner che batosta dopo Wimbledon | c’entra sempre Alcaraz

La vittoria dello Slam non cancella la rivalità ed ora arriva una notizia che può rappresentare una doccia gelata per Sinner: c’entra in qualche modo Alcaraz Questa volta la mano non ha tremato. I fantasmi di Parigi sono stati messi nel cassetto e Jannik Sinner ha potuto alzare al cielo il trofeo di Wimbledon. Carlos Alcaraz non ha potuto nulla contro la forza dell’altoatesino e dopo due finali vinti ha dovuto arrendersi al talento del 23enne di San Candido. Un match non epico come quello del Roland Garros, ma comunque combattuto sul filo dei punti con l’italiano che questa volta ha saputo far girare la partita dalla propria parte nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

