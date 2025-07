Aggredisce il rivale in strada 26enne finisce nei guai

Un 26enne di origini indiane è stato denunciato dai carabinieri per l’aggressione ai danni di un connazionale avvenuta a Parete. Secondo quanto ricostruito dai militari della locale stazione, che nella serata di domenica hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

