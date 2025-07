Ucraina Trump | accordo entro 50 giorni o dazi 100% ad alleati Russia

Washington, 14 lug. (askanews) - Donald Trump minaccia di imporre "dazi molto pesanti" agli alleati della Russia se non si raggiungerĂ un accordo sulla guerra in Ucraina "entro 50 giorni". "Siamo molto scontenti, io lo sono, della Russia", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca, insieme al Segretario Generale della Nato Mark Rutte, aggiungendo che "di conseguenza, applicheremo dazi secondari", ovvero a chi commercia con Mosca. "Imporremo dazi molto severi se non raggiungeremo un accordo entro 50 giorni. Dazi pari a circa il 100%", ha aggiunto. "E uno dei motivi per cui siete qui oggi è per sentire che siamo molto insoddisfatti, io lo sono, con la Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

