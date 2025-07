De Winter Inter svelata la verità sull’accordo con il Genoa | Romano fa chiarezza il punto

De Winter Inter, le ultime sul futuro del difensore belga di proprietà del Genoa e nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. Il nome di Koni De Winter è da settimane accostato all’ Inter come possibile rinforzo per il reparto difensivo. Il centrale belga classe 2002, reduce da una buona stagione con la maglia del Genoa, è considerato un profilo interessante da diversi top club europei. Tuttavia, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, al momento non esistono contatti diretti tra il club nerazzurro e quello rossoblù per intavolare una trattativa. L’esperto di calciomercato ha spiegato che Koni De Winter resta uno dei difensori che l’Inter apprezza e monitora già da marzo e aprile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, svelata la verità sull’accordo con il Genoa: Romano fa chiarezza, il punto

FcIN - De Winter, nessun accordo Inter-Genoa. Ma i nerazzurri hanno fatto una richiesta precisa al Grifone - Koni De Winter continua a essere un profilo attenzionato dall’Inter (come vi avevamo svelato per primi e in esclusiva mesi fa (RILEGGI QUI). Scrive msn.com

Inter, De Winter piace ma nessun accordo: piste estere molto concrete | CM.IT - L’Inter riflette su Acerbi, dal quale potrebbe dividersi tramite il pagamento di una penale presente nel contratto in scadenza nel 2026. Da calciomercato.it