Aurora Maniscalco morta a Vienna tutti i punti oscuri sul presunto suicidio della hostess | Nuovi elementi

Precipita da un palazzo a Vienna, morta l’hostess italiana Aurora Maniscalco: indaga la polizia austriaca - Aurora Maniscalco, hostess palermitana di 24 anni, è precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno ed è stata subito ricoverata in ospedale.

Aurora Maniscalco: l’hostess caduta da un palazzo a Vienna è morta. «Non è stato un incidente» - Aurora Maniscalco è morta. L’hostess palermitana di 24 anni è deceduta in ospedale dopo che è caduta dal terzo piano di un palazzo a Vienna.

Aurora Maniscalco morta a Vienna, l'hostess di Lauda Air era caduta dal terzo piano: sentito il fidanzato - Aurora Maniscalco aveva 24 anni, era originaria di Palermo e faceva l'hostess: è precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna.

Oggi a Palermo l'arrivo del corpo di Aurora Maniscalco, l'hostess di volo 24enne, morta lo scorso 21 giugno dopo essere caduta dal terzo piano del suo appartamento a Vienna. Il fidanzato indagato per istigazione al suicidio

I punti da chiarire sul presunto suicidio della hostess a Vienna, dalla lite alla borsetta con gli effetti personali

A proposito dell'esame autoptico: la ragazza ha riportato delle ferite al torace ma secondo i medici è atterrata sulle gambe dopo essere precipitata dal terzo piano.