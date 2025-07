Fs su Av Roma-Napoli attivo primo sistema allerta sismica

Rete Ferroviaria Italiana ha attivato il primo sistema nazionale di Early Warning Sismico (EWS) lungo la linea ad Alta Velocità Roma-Napoli. Grazie a una rete di sensori di ultima generazione, si legge in una nota di Fs, il sistema è in grado di rilevare le primissime onde sismiche e, in pochi secondi, attivare automaticamente protocolli di sicurezza per rallentare o fermare i treni in avvicinamento alla zona colpita. Lo sviluppo del sistema è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e con il supporto tecnico-scientifico del JR RTRI (Railway Technical Research Institute), istituto di ricerca delle ferrovie giapponesi.

