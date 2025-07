Serie B previsti cinque infrasettimanali | Cesena in campo anche nel boxing day e a Pasquetta

Assemblea di Lega Serie B a Milano con tutte le società . In apertura il Presidente Paolo Bedin ha salutato i nuovi club presenti nell’organico del campionato 20252026 e dato il benvenuto al Giudice sportivo, Emilio Battaglia, che ha già ricoperto questo ruolo in passato per otto anni. Durante. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: serie - cinque - infrasettimanali - cesena

Papa Francesco, attesi 200mila fedeli ai funerali: il lutto nazionale durerà cinque giorni. Sospeso il campionato di Serie A - Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo.

Papa Francesco, il lutto nazionale durerà cinque giorni: stop alla Serie A, il 25 aprile «festa moderata». Attese 200mila persone ai funerali - Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo.

Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questo weekend - Che facciate o meno ponte per il Primo Maggio, come ogni venerdì eccoci con i nostri suggerimenti streaming rivolti agli abbonati di Prime Video e pescati tra le novità e i titoli in scadenza nel catalogo della piattaforma streaming di Amazon.

Serie BKT 2025/2026: cinque infrasettimanali, in campo nel boxing day e a Pasquetta; Cesena Primavera, che partenza: subito Fiorentina e Juventus; Calcio, il calendario di serie C: per il Cesena battesimo al Manuzzi con la Carrarese. Poi subito il derby.

Cesena, cresce la febbre da serie B . Bucchi: "Campionato imprevedibile" - 10) tra le fila dei bianconeri spiccava l’attaccante Cristian Bucchi, oggi allenatore, che in B di strada ne ha ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Serie B: Juve Stabia in vetta, Catanzaro sconfitto a Cesena - MSN - Due vittorie casalinghe e un pareggio nei tre posticipi che oggi (28 agosto) hanno chiuso il turno infrasettimanale di Serie B valido per la 3ª giornata. Riporta msn.com