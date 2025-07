Finge di avere 17 anni per incontrare la giovane: poi l’aggressione in un’area isolata. Un cittadino cubano di 25 anni, domiciliato a Monza, è stato arrestato l’11 luglio dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza aggravata ai danni di una ragazza di 13 anni. L’uomo aveva conosciuto la giovane su Instagram, fingendo di avere 17 anni. Dopo alcuni giorni di scambio di messaggi, l’ha convinta a incontrarlo nei pressi della stazione ferroviaria di Monza. Rassicurata dalla falsa etĂ e dal fatto che non sarebbe rimasta sola, la giovane ha accettato l’incontro. L’uomo però, con la scusa di recarsi in una zona frequentata, l’ha condotta lungo la ciclabile che costeggia il canale Villoresi, in un’area appartata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Monza: 25enne cubano arrestato per violenza su una 13enne, aveva già il biglietto per la Spagna