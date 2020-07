Anzio: insultano immigrato e lo investono due volte (Di giovedì 9 luglio 2020) Anzio (Roma) - I carabinieri della compagnia locale hanno fermato due 30enni del posto con l’accusa di tentato omicidio. Dopo una discussione, i due avrebbero preso di mira un 24enne originario della Guinea e ospite presso il centro di accoglienza di Aprilia. Dopo gli insulti, i due si sono accaniti sul ragazzo che era in sella alla sua bici investendolo due volte. I fatti risalgono alle 21 di mercoledì, quando il giovane extracomunitario stava percorrendo in bici via Goldoni a Lavinio. Affiancato da un’utilitaria, il ragazzo è stato prima insultato utilizzando epiteti a sfondo razziale, poi è stato travolto una prima volta, ma i due uomini sotto l’effetto si alcool e droga andando contromano lo hanno investito nuovamente prima di dileguarsi. Roma, 14enne travolto e ucciso: ... Leggi su blogo

