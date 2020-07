Adriana Volpe contro Vs Giancarlo Magalli “Non ti permetto di..” (Di giovedì 9 luglio 2020) Adriana Volpe, si alza un polverone proprio sui social Adriana Volpe e Giancarlo Magalli continuano ad essere protagonisti del gossip, fanno discutere perché qualche tempo fa è successo qualcosa di cui nessuno dei due ha realmente voluto parlare. Qualche notizia è uscita fuori, ma niente di chissà cosa. Adesso negli ultimi mesi tra i due sembrava essere arrivata la pace, si trattava invece soltanto di qualche attimo di serenità, che a quanto pare non è stata duratura. Fino ad ora si sono ignorati, ma non è bastato perché si è sollevato ancora una volta un polverone direttamente dalla volontà del conduttore. Giancarlo Magalli sui social ha postato un emoji che indica di far silenzio, ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - Feffe1992 : RT @GalantoMassimo: Ufficio stampa Adriana Volpe batte 20 a 0 ufficio stampa Giancarlo Magalli. #OgniMattina - Feffe1992 : RT @perchetendenza: 'Adriana Volpe': Per aver risposto così a Giancarlo Magalli oggi a #OgniMattina -