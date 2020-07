Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 13:10 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegui la missione di Giuseppe Conte ieri in Portogallo oggi a Madrid in vista del Consiglio Europeo occorre reagire perché questa crisi rischia di distruggere il mercato unico perché se alcuni paesi avranno Maggiore difficoltà a tutti gli altri ne risentiranno Intervistato dal corriere il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez dice che l’accordo su recovery fondo si può e si deve fare entro luglio non si può aspettare oltre parla di un patto tra Italia e Spagna che necessari può portare i grandi frutti all’Europa Mi puoi far sapere che Madrid ha un accesso adeguato al credito quindi per ora non vede la necessità di ricorrere al mese via libera al Decreto semplificazioni accordo sofferto c’è una lista di ... Leggi su romadailynews

