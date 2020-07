Temptation Island, stoccata alla De Filippi: “Donne zerbino…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tra le trasmissioni più seguite e apprezzate, ecco le dichiarazioni su Temptation Island della firma del Corriere della Sera, Aldo Grasso. Le parole su Temptation Island Temptation Island è giunto ormai alla sua settima edizione e anche quest’anno la prima puntata ha registrato ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, segnando il 22% di … L'articolo Temptation Island, stoccata alla De Filippi: “Donne zerbino…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - itsmwengo : Leggo che Belu stava giocando con l‘iPad di Santi quando sono arrivati i messaggi tra De Martino e la Marcuzzi, qua… - Livia_DiGioia : RT @CatiaMamone: Potevano essere amiche. Poi ho scoperto che segui Temptation Island... Non me la sento più. - maryguardacose : RT @Iperborea_: Fine Giugno: - Cuccarini vs Matano - Temptation Island - Di4co Gate - Triangolo Marcuzzi, Belen e De Martino - Magalli vs… - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 5: una protagonista di Temptation Island opinionista del reality? -