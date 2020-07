Spal-Udinese, Di Biagio: “Possiamo ancora centrare la salvezza” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Dobbiamo cercare e pensare di vincere una partita per poi ripartire. Non dobbiamo soffermarci sulla classifica perché sennò sarebbe difficile. Dispiace perché in allenamento vedo i ragazzi vivi e presenti e poi divento amareggiato per quello che succede in campo”. Lo ha detto Gigi Di Biagio in conferenza stampa alla vigilia di Spal-Udinese, gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. “Dobbiamo essere critici – ha affermato il tecnico biancazzurro -. Io per primo devo dare qualcosa in più e poi anche i calciatori, che devono capire che hanno responsabilità importanti. Si può perdere ma non regalando tutti i gol. Non mi aspettavo tutto questo perché continuo a pensare che si possa fare bene e si possa centrare una ... Leggi su sportface

