Pippo Inzaghi: “Senza lockdown Simone avrebbe vinto lo scudetto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo Diaconale che ieri ha difeso l’operato della Lazio dopo gli ultimi risultati negativi, spiegando che il lockdown è stato fatale alla squadra di Simone Inzaghi, anche il fratello Pippo ha parlato oggi a Sky Sport tornando sull’argomento “La Lazio fino a marzo viaggiava su ritmi altissimi Simone poteva preparare le partite in maniera accurata e dettagliata per sette giorni, cosa che la Juventus, impegnata in Champions League, non poteva fare. Sarebbe stato un vantaggio non indifferente, senza contare il supporto del pubblico di Roma, che svolge sempre la sua parte determinante. Il sogno di mio fratello a inizio stagione era quello di riportare la Lazio in Champions, ma io sono convinto che, senza lo stop forzato, avrebbe vinto lo scudetto” L'articolo Pippo Inzaghi: “Senza lockdown Simone avrebbe vinto lo scudetto” sembra ... Leggi su ilnapolista

