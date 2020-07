Palermo, ancora dubbi per chi sarà l’allenatore: gli ultimi sviluppi (Di mercoledì 8 luglio 2020) I tifosi del Palermo ancora non sanno chi allenerà la propria squadra in vista della prossima stagione di Serie C. La società, nella persona di Rinaldo Sagramola, dichiara di aver già scelto il tecnico, ma i dubbi ancora restano.TRA dubbiO E REALTÀcaption id="attachment 897341" align="alignnone" width="594" Getty/captionRoberto Boscaglia sembra vicino al Palermo, ma questa ipotesi attualmente è sospesa tra dubbio e realtà: i fatti ci dicono che il tecnico siciliano ha attualmente un altro anno di contratto con la società ligure, e difficilmente rinuncerà a questo se non davanti ad un progetto importante; l'unica possibilità che hanno i rosanero sta nel fatto che l'allenatore potrebbe essere tentato ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ancora Palermo, ancora dubbi per chi sarà l’allenatore: gli ultimi sviluppi ItaSportPress Antico relitto e anfore sui fondali di Ustica, le foto del ritrovamento

Un relitto giacente ad una profondità di circa 70 metri di cui è ben evidenziato il carico, composto da anfore databili tra il II ed I sec. a.C., è stato individuato nello specchio d’acqua antistante ...

A Gela eccezionale ritrovamento di un capitello ionico

Palermo – Eccezionale ritrovamento di un capitello ionico di grandi dimensioni all’interno di un pozzo circolare nell’area urbana di Gela. Il capitello, realizzato in pietra arenaria, è stato rinvenut ...

